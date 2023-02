Inquinamento e malattie mentali sono collegati?

L'esposizione a lungo termine a livelli di inquinamento atmosferico, anche relativamente bassi, potrebbe causare depressione e ansia, secondo uno studio che esplora il nesso tra la qualità dell'aria e i disturbi mentali. E’ quanto sostiene una ricerca che ha visto collaborare le università di Oxford e Pechino con l'Imperial College di Londra. Seguendo l'incidenza di depressione e ansia in quasi 500.000 adulti del Regno Unito per 11 anni, i ricercatori hanno scoperto che coloro che vivevano in aree con un inquinamento più elevato avevano maggiori probabilità di avere malattie mentali.