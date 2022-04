Instagram, 7 novità in arrivo per i messaggi sulla app

Meta ha annunciato l'inizio del roll out di un aggiornamento di Instagram che introdurrà diverse novità nella sezione di messaggistica della app, disponibili per tutti. Le aggiunte verranno progressivamente estese a tutto il mondo e saranno valide sia per iOS che per Android. Si tratta di revisioni che puntano alla strategia a lungo termine di Meta, che desidera in futuro unificare Messenger di Facebook, Instagram e WhatsApp. Ecco quali sono, dalla nota ufficiale della compagnia:

Rispondere durante la navigazione : ricevendo un nuovo messaggio mentre si naviga nel feed sarà possibile rispondere senza andare nella casella di posta. Questa nuova funzionalità rende molto più facile e comodo chattare quando si è già nell'app.

Condivisione rapida : toccando e tenendo premuto il pulsante di condivisione si può ricondividere facilmente i post.

Scoprire chi è online : nella parte superiore della casella di posta, si può vedere chi è libero di chattare in quel momento.

Riprodurre, mettere in pausa e ripetere : grazie all'integrazione con Apple Music, Amazon Music e Spotify, si potrà condividere un'anteprima di 30 secondi di un brano e i gli amici possono ascoltarlo direttamente dalla finestra della chat.

Inviare messaggi "silenziosi" : inviare messaggi senza avvisare gli amici a tarda notte o quando sono occupati aggiungendo "@silent" al messaggio, senza preoccuparsi di inviare notifiche indesiderate.

Tema lo-fi per la chat : il nuovo tema della chat lo-fi per rendere le conversazioni più personali.

: il nuovo tema della chat lo-fi per rendere le conversazioni più personali. Creare un sondaggio: una delle funzionalità di chat di gruppo più amate di Messenger, per creare un sondaggio direttamente nella chat di gruppo.