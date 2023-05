Instagram sfida Twitter e lancia una nuova sezione del social

Negli ultimi mesi Twitter è al centro di una tempesta che non cenna a placarsi, dopo le decisioni drastiche che il nuovo CEO Elon Musk ha deciso di apportare al social network. Non solo i profili verificati a pagamento, ma anche le infinite polemiche intorno alla personalità del nuovo proprietario hanno portato sempre più persone ad allontanarsi dal social dei cinguettii, in cerca di una nuova piattaforma dove scrivere post testuali. Meta e Mark Zuckerberg hanno fiutato l'affare e preparano l'offensiva: il cavallo di Troia sarà Instagram, che proprio come aveva fatto con le storie e i reel introdurrà una nuova sezione nel social, nella quale gli utenti potranno postare testi di 500 caratteri al massimo e allegare immagini e video con una durata massima di cinque minuti. Sarà possibile rispondere con like, testo e immagini, ma non è chiaro se sarà possibile inserire link nei propri post, contrariamente a Twitter. La feature non è stata ancora annunciata da Meta, quindi non si sa quando effettivamente verrà lanciata. Il progetto è trapelato da documenti interni all'azienda, dove è noto come "Barcelona". Si dice che potrebbe essere lanciata in beta test già a giugno, e sarà possibile effettuare il login con lo stesso identico id di Instagram, ritrovandosi così già con tutti i propri contatti come follower.