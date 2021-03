Insulti a Morani, la condanna di Meloni: "Fdi ha preso provvedimenti"

Insulti contro Alessia Morani. A denunciarlo in un post su Facebook è la deputata del Pd. "Qualche giorno fa Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti orribili e giustamente tutto il mondo della politica si è scagliato contro questa barbarie e le ha dato solidarietà. Anche io l'ho fatto. Succede, però, che un esponente di Fratelli d'Italia di Pesaro, Fabiano Arcangeli, dalla sua pagina Facebook continua a scrivere post contro di me e ieri sera ha chiesto ai suoi followers di aiutarlo ad insultarmi poiché 'ha finito gli aggettivi dispregiativi' nei miei confronti e chiede 'una mano per coniarne di nuovi'" denuncia Morani.

"I suoi amici - prosegue - hanno preso alla lettera la sua richiesta d'aiuto e tra di loro abbiamo chi si augura che io abbia 'la bocca tappata con qualcosa di lungo e duro' oppure che io vada 'al ponte di Loreto a guadagnarmi il pane' poi c'è chi mi definisce 'una povera scema', 'vomitevole' altri che 'servo come concime', 'stronza' e 'demente'. Questa è una selezione di insulti a me rivolti che si trovano sulla sua pagina Facebook. Naturalmente valuterò se presentare querela ma credo che Giorgia Meloni debba espellere questo signore dal suo partito e mi auguro che ne prendano le distanze anche gli altri esponenti di Fratelli d'Italia delle Marche a partire dal presidente Acquaroli, dall'assessore Baldelli e dal consigliere regionale Baiocchi che compare spesso in foto con Arcangeli. Non si possono più tollerare questi comportamenti. Ora basta davvero".

Giorgia Meloni ha espresso "solidarietà all'on. Alessia Morani per i vergognosi insulti che le sono stati rivolti. Io non uso mezze parole per condannare questi metodi, troppo spesso tollerati in altri contesti politici. FdI - sottolinea - è già intervenuta da ore e senza ambiguità per prendere i dovuti provvedimenti".