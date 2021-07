Euro 2020, insulti razzisti dopo rigori sbagliati. Johnson: "Una vergogna"

Insulti razzisti sui social nei confronti dei tre giocatori di colore della nazionale inglese che hanno sbagliato i rigori nella finale contro l'Italia, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. Episodio condannato dal premier britannico Boris Johnson. "Questa nazionale inglese merita di essere lodata come eroina, non di essere oggetto di insulti razziali sui social media. I responsabili di questi orribili insulti dovrebbero vergognarsi", ha scritto su twitter esprimendo solidarietà nei confronti dei giocatori inglesi di colore insultati.

Anche la Federazione di calcio inglese si è detta "disgustata di vedere che membri del nostro team, che hanno dato tutto, sono stati sottoposti ad aggressione discriminatorie sul web dopo il match di ieri sera". "I giocatori hanno il nostro sostegno", ha scritto la Fa sul suo account twitter.

In un comunicato, la Federazione ha poi ribadito "la condanna di ogni forma di discriminazione" e si è detta "preoccupata per il razzismo diffuso sui social contro alcuni giocatori inglesi: noi diciamo nel modo più chiaro che chiunque sia dietro questi comportamenti così ripugnanti non è il benvenuto tra i fan di questa squadra".