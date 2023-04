Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence

Dall’Azienda americana una nuova generazione di integratori che sfruttano le vie di comunicazione tra le cellule

Roma 19 aprile 2023 - Arriva per la prima volta in Italia una nuova generazione di integratori, prodotti dall’Azienda americana USANA, fondata nel 1992 da Myron Wentz, Ph.D., microbiologo e immunologo riconosciuto a livello internazionale che ha trascorso tutta la sua vita adulta cercando di creare gli integratori alimentari più avanzati che la scienza potesse produrre.

I prodotti USANA si basano oggi sulla nuova tecnologia biologica brevettata InCelligence, lanciata dalla società nel 2015, che presenta una differenza sostanziale rispetto a quanto realizzato fino a quel momento nel mondo degli integratori. Infatti, se gli integratori tradizionali apportano all’organismo le sostanze di cui ha bisogno, la tecnologia InCelligence lavora sfruttando le vie di comunicazione tra le cellule del corpo, stimolandole a produrre le sostanze carenti.

La nuova tecnologia InCelligence di USANA è dunque un approccio innovativo che utilizza sostanze nutritive e biomolecole derivate dalle piante per attivare specifiche vie di segnalazione cellulare e sbloccare il codice dell’intelligenza cellulare, innata in ognuno di noi.

In questo modo, ogni organismo produce esattamente la quantità di sostanza che gli serve, senza quindi rischiare di assumerne troppa o troppo poca; per questo motivo, i prodotti USANA possono essere considerati a tutti gli effetti degli integratori “personalizzati”.

Oltre alla tecnologia InCelligence, USANA ha sviluppato diverse altre innovazioni nel campo degli integratori: la tecnologia ibrida, un approccio all'avanguardia caratterizzato da tavolette a doppio strato che consentono di unire prodotti precedentemente separati in un'unica formula; Olivol, un estratto brevettato negli USA che contiene polifenoli antiossidanti derivati esclusivamente dalle olive; e Poly C, una miscela brevettata di ascorbati minerali che forniscono una migliore biodisponibilità rispetto al singolo acido ascorbico.

Tra i best seller di USANA, gli integratori CellSentials, che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l’organismo ha bisogno per funzionare al meglio, grazie ai due prodotti Core Minerals e Vita Antioxidant.

La società realizza inoltre prodotti specifici per gestire al meglio lo stress, influenzando positivamente l’umore e il benessere fisico, emotivo e mentale; per ottimizzare la funzione cellulare, per rafforzare il sistema scheletrico, per supportare il metabolismo e la digestione. USANA produce anche i frullati Nutrimeal, bilanciati nutrizionalmente per fornire un rapporto ideale di carboidrati, proteine e grassi benefici al fine favorire il mantenimento di un peso sano, e la linea di prodotti per la cura della pelle Celavive, che sfrutta la potenza della tecnologia InCelligence per preservare la giovinezza e la luminosità della pelle.

Attiva in 24 Paesi nel mondo, USANA crea, testa e produce la maggior parte dei suoi prodotti nel proprio stabilimento all'avanguardia di Salt Lake City, nello Utah, seguendo le Good Manufacturing Practices (GMP) per gli integratori alimentari. Per la ricerca e sviluppo la società collabora con oltre 80 scienziati - biochimici nutrizionisti, biologi molecolari e cellulari, farmacologi e esperti di scienze dello sport - per ricercare e sviluppare prodotti basati sulle più recenti scoperte scientifiche nutrizionali.

Conferma la validità dei prodotti USANA il fatto che nella Guida comparativa NutriSearch sugli integratori nutrizionali, che confronta centinaia di integratori in vendita in Nord America per determinare quali siano i prodotti di più elevata qualità per la salute, CellSentials è l'unico integratore ad aver ottenuto il rating “Platinum+” a cinque stelle.

Inoltre, circa 4.500 atleti di altissimo livello affidano la loro salute a USANA, come Alex Bublea (Muay Thai), Allison Pineau (Pallamano), Elisa Nakab (Freestyle), Adrian Delgado Baches (Pallanuoto), la squadra di sci e snowboard degli Stati Uniti e la squadra di pattinaggio di velocità del Canada.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (2021) erano presenti circa 400 atleti di diverse nazionalità che utilizzavano i prodotti USANA e se USANA fosse stata una nazione con il suo numero di atleti vincitori di medaglie sarebbe stata al secondo posto nel medagliere.

USANA, che opera con il business model della vendita diretta ed è la 14esima azienda a livello mondiale nel settore, si avvale della collaborazione di 640.000 risorse.