Intelligenza Artificiale e connettività all’opera per ottenere risparmio energetico, riduzione al minimo degli sprechi e nuove abitudini eco

Un risparmio di acqua pari a 320 piscine olimpioniche, fino a 30 lavatrici gratis all’anno, riduzione di emissioni di anidride carbonica pari a quella assorbita in un anno da un bosco dell’estensione di 1.750 campi da calcio e 20.000 tonnellate di cibo sprecate in meno.

Questi i risultati stimati ottenibili se tutti gli utenti che oggi hanno a disposizione elettrodomestici connessi Haier Europe utilizzassero le funzioni e i suggerimenti dell’app hOn

Milano, 8 febbraio 2023.Haier Europe, azienda n. 1 a livello globale nel settore degli elettrodomestici connessi, ha come obiettivo primario quello di soddisfare i bisogni di ogni consumatore attraverso una continua innovazione tecnologica e all’utilizzo attento dell’intelligenza artificiale. Questi concetti rappresentano il perfetto stile “zero distance to consumer” del Gruppo che, oggi, vede in attenzione verso il Pianeta e risparmio in bolletta due priorità evidenti.

In quest’ottica un ruolo da protagonista è giocato dall’app hOn, la piattaforma digitale che permette di governare i prodotti dei brand Candy, Hoover e Haier, che consente un facile accesso a una moltitudine di servizi e suggerimenti grazie a una selezione di partner in continua espansione. I numeri stimati su risparmio e abitudini più sostenibili sono straordinari. Haier Europe ha stimato l’effetto positivo che le soluzioni connesse possono avere sul pianeta, qualora tutti gli utenti che hanno elettrodomestici associati alle app del gruppo utilizzassero i consigli e le funzionalità messe a disposizione dalla connettività. Ecco alcuni esempi:

- un risparmio di acqua pari a 320 piscine olimpioniche (1);

- una riduzione di emissioni di anidride carbonica pari a quella assorbita in un anno da un bosco dell’estensione pari a 1.750 campi da calcio (12 km2) (2);

- 20.000 tonnellate di cibo sprecate in meno in un anno (3).

“Si tratta di numeri importanti che possono davvero fare la differenza”. Dichiara Piergiorgio Bonfiglioli - Marketing Director, Haier Europe – “Per noi è prioritario poter offrire soluzioni che si adattino in tempo reale alle esigenze dei consumatori, fortemente modulate anche da fattori non direttamente correlati ai loro desideri e preferenze. Risparmio e attenzione all’ambiente che ci circonda sono argomenti sensibili per i nostri utenti, per questo sono ai vertici delle funzioni offerte dai prodotti e dalle piattaforme del gruppo”.

Grazie ai dati condivisi sull’App hOn, secondo le preferenze di ogni utente, impariamo a conoscere i consumatori, le loro abitudini e le loro preferenze. Informazioni chiave per offrire proattivamente funzioni, programmi e servizi coerenti con una quotidianità che cambia velocemente e con il desiderio di risparmio e di abitudini più sostenibili. L’app mette a disposizione per esempio numerosi Eco- Tips & statistiche di utilizzo: un valido supporto per ottimizzare il riempimento dei vari elettrodomestici in modo da ridurre il numero di cicli effettuati, suggerire l’utilizzo della giusta tipologia e quantità di detergente e impostare le temperature più appropriate. Per le lavatrici questo permette un risparmio annuale per utente di 30 kWh di energia, pari a circa 30 lavatrici gratis (4) e al risparmio di 450 litri di acqua*.

Anche per le asciugatrici sono a disposizione funzioni Eco Smart che consentono di registrare un notevole risparmio. La funzione SYNCRO, per esempio, utilizza le informazioni prese dalla lavatrice per impostare il giusto ciclo di asciugatura, regolando proattivamente la sua durata in base al tipo e alla quantità di biancheria inserita e al suo livello di umidità iniziale. Questo permette risparmiare circa 100 kwh di energia, pari a 3,5 mesi di utilizzo gratis dell’elettrodomestico* (5)

Passiamo in cucina. Ogni anno si stima che una famiglia spechi 90 kg di cibo** di cui il 74% cibo fresco ( 6), questo solo perché ci si dimentica di averlo o lo si conserva malamente. Ecco perché la connettività mette a disposizione delle funzioni pensate proprio per far fronte a queste necessità, come AI PROACTIVE TEMPERATURE che regola le impostazioni di temperatura in base alle abitudini dell'utente, al meteo e alla geolocalizzazione, per preservare più a lungo la freschezza degli alimenti, oppure FOOD LOCATOR che suggerisce il giusto scomparto per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti o infine Smart INVENTORY che invia un avviso quando gli alimenti si avvicinano alla data di scadenza.

In questo modo la connettività di hOn consente di evitare di dover buttare più di 65 kg di cibo a famiglia, corrispondenti a circa 22 pasti giornalieri (7 ).

Quante volte pensiamo che la corretta manutenzione dei nostri elettrodomestici possa tradursi in un risparmio energetico visibile in bolletta? App hOn controlla l’utilizzo degli elettrodomestici e avvisa l’utente quando è giunto il momento di fare attività di auto-manutenzione preventiva, come liberare la resistenza dal calcare, mantenere puliti i filtri e il frigorifero scongelato per esempio, evitando un inutile consumo energetico e garantendo un ciclo di vita più lungo per l’elettrodomestico. Questo permette un risparmio totale stimato di circa 60kWh*, pari all’anidride carbonica assorbita da N°2 alberi per un anno intero! (8)

Dall’inizio del 2023, Haier Europe ha messo a disposizione tramite l’app hOn la nuova funzione ECO-SCHEDULE, che consente di programmare automaticamente l’avvio degli elettrodomestici direttamente nelle fasce orarie più convenienti rispetto ai contratti del proprio fornitore di energia elettrica, risparmiando sulla bolletta in modo semplice e smart!

Tra i buoni propositi per il 2023 Haier Europe continua ad assumersi la responsabilità di fare la reale differenza per il pianeta e per le bollette dei consumatori. Ora è il momento di stilare la propria seguendo tutti i consigli smart del gruppo!

*Stime effettuate utilizzando le funzioni IOT, rispetto al ciclo IEC a pieno carico (utilizzo 150 volte all’anno). Lavatrice 10 kg classe A. Asciugatrice 10 Kg classe A++, Lavastoviglie 14 coperti classe C. Le conclusioni sono state redatte sulla base dei calcoli e delle conversioni che hanno avuto ad oggetto i dati di consumo forniti dal laboratorio Haier Europe e le fonti citate qui di seguito.

Fonti:

1 Ennapres

2, 8 Ministero dell'Ambiente, Reteclima, Simbiosi Magazine

3, 6, 7 Waste Watcher Report, Good Seed Ventures, Coldiretti

4,5 Electricity and water consumption for laundry washing - Christiane Pakula & Rainer Stamminger

Maggiori informazioni qui: haier-europe.com