Intelligenza artificiale, governo UK avvia un'indagine sui rischi della tecnologia

Il governo del Regno Unito ha deciso di avviare un'indagine approfondita sull'intelligenza artificiale e sul suo impatto sui consumatori, i business e l'economia, in quanto preoccupato dalla velocità con la quale l'IA prende piene nel paese e nel mondo. Il governo fa sapere che seguirà cinque principi nella verifica dell'applicazione dell'IA e nello stabilire regole e leggi per l'uso dell'intelligenza artificiale: sicurezza, trasparenza, equità, responsabilità e gestibilità. Sotto i riflettori ci saranno tutti i tipi di AI che impattano sulla vita delle persone, a partire ovviamente da quella generativa alla base del popolare chatbot ChatGPT, sviluppato da OpenAI e sostenuto da Microsoft. "È cruciale che i potenziali benefici di questa tecnologia trasformativa siano equamente accessibili alle attività commerciali del Regno Unito e ai consumatori, e che allo stesso tempo le persone siano protette da fenomeni come disinformazione e fake news", ha detto Sarah Cardell, direttrice della Competition and Markets Authority britannica. La CMA pubblicherà un report a settembre.