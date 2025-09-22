Intelligenza artificiale, il Senato approva definitivamente il Ddl

Termina in Aula del Senato con 77 voti favorevoli della Maggioranza e 55 contrari delle Opposizioni il lungo iter parlamentare del Ddl recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale giunto alla III lettura. Ricordiamo che il testo del provvedimento si compone di 6 capi per complessivi 28 articoli nei quali, oltre a delegare il Governo nell’emanazione di una serie di decreti legislativi per regolamentare il settore, prevede l’istituzione di un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fonazioni che operano nell’innovazione digitale e nell’intelligenza artificiale, la designazione dell’Autorità per Cybersicurezza Nazionale e dell’Agenzia per l’Italia digitale quali autorità nazionali competenti. In sede di illustrazione del provvedimento, il Relatore, Sen. Rosa (FDI) ha specificato, tra l’altro, che il provvedimento è incentrato sulla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e inoltre che il testo, nei vari step di approvazione parlamentare, è stato modificato con finalità di riequilibrio in materia di uso di sistemi di IA quali, ad esempio, il limite del non inquinamento del dibattito democratico e l’accesso all’uso di sistemi di IA ai minori.

Scheda completa del provvedimento