Intelligenza artificiale, primo via libera Parlamento Ue a nuove regole

Tra le misure anche il divieto di utilizzare tecnologie AI per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici in Ue

Via libera del Parlamento Ue all'Ai Act, il documento che fissa per la prima volta le nuove regole europee per l'intelligenza artificiale. Il testo è stato approvato con 84 voti a favore, sette contrari e 12 astenuti. Tra le misure previste, il divieto totale di utilizzo di tecnologie a Intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici in Ue. No anche ai sistemi che che usano tecniche subliminali o intenzionalmente manipolative