Intelligenza e ricchezza viaggiano sullo stesso binario?

L’associazione tra ricchezza e intelligenza rappresenta uno dei miti fondativi della società contemporanea, ma le cose stanno davvero così? In un articolo pubblicato sulla rivista “European Sociological Review”, un team di ricerca dell'Università di Linköping in Svezia, dell'Istituto Universitario Europeo in Italia e dell'Università di Amsterdam nei Paesi Bassi sostiene che tra capacità cognitive e patrimonio non c’è correlazione. Le conclusioni degli esperti si basano sui risultati di un test somministrato a 59mila uomini svedesi che hanno risposto alla leva militare tra i 18 e i 19 anni.