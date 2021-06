Inter, 40 tifosi vip pronti a diventare soci: chi sono

Quaranta tifosi eccellenti pronti a investire per sostenere l'Inter: da Bergomi a Bonolis, da Bocelli a Fognini, da Mentana a Ligabue. In tanti hanno detto sì al progetto Interspac, guidato da Carlo Cottarelli, per promuovere l'azionariato popolare e fornire risorse al club. "Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità", dice Cottarelli, annunciando il questionario on line per monitorare le adesioni al grande progetto di azionariato popolare per l’Inter. "Oggi possiamo annunciare i personaggi che hanno deciso di promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non appena espletate le necessarie formalità", prosegue Cottarelli annunciando le 40 personalità che hanno deciso di entrare in Interspac: tifosi interisti noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti e conduttori televisivi. Tra i volti più noti Beppe Bergomi, Paolo Bonolis, Andrea Bocelli, Fabio Fognini, Alessandro Cattelan, Luciano Ligabu, Enrico Mentana, Max Pezzali, Enrico Ruggeri, Michele Serra, Giovanni Storti, Roberto Vecchioni, Antonio Versace.

"Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo, ma pensiamo che il nostro modello di azionariato popolare sia valido anche per altre società di calcio italiane -conclude-. Per discuterlo in una visione strutturale, di lungo termine, il 24 settembre organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e internazionale. A questo punto, si parte! Forza Inter! E speriamo che altre tifoserie italiane vogliano imitarci".