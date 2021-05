Inter, accordo con Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è sempre più vicino alla panchina dell'Inter. E' terminato con una fumata nera l'incontro telefonico tra il tecnico piacentino e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il rilancio del club nerazzurro, con un'offerta da circa 5 milioni per due anni, ha infatti convinto l'allenatore a cambiare idea dopo che ieri sera sembrava tutto fatto per la sua permanenza in biancoceleste con un nuovo contratto fino al 2024.