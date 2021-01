Inter-Benevento 4-0, poker nerazzurro

(Adnkronos)

L'Inter travolge il Benevento per 4-0 nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Serie A. I nerazzurri sbloccano il risultato al 6' con l'autorete di Improta. Nella ripresa, Lautaro raddoppia al 57'. Al 67' e al 78' Lukaku va a segno due volte completando il poker. La vittoria consente alla formazione di Conte, relegato in tribuna per squalifica, di salire a 42 punti e di rimanere a 2 lunghezze dal Milan capolista.