Inter, è tornato Skriniar

Allenamento in gruppo oggi alla Pinetina per lo slovacco, infortunio alle spalle

L'Inter è tornata oggi al lavoro in vista dell'ultima giornata di Serie A nella quale sabato affronterà il Torino.

Dall'allenamento sono arrivate buone notizie per mister Simone Inzaghi, che ha ritrovato in gruppo Milan Skriniar. Il difensore slovacco, fermo ormai da diverse settimane, sembra essere pronto a tornare protagonista e chissà che non lo faccia proprio nelle ultime due uscite stagionali dell'Inter prima di dire addio a fine stagione. Ancora lavoro differenziato, invece, per Correa e Mkhitaryan che vanno verso il forfait nella trasferta di sabato in Piemonte.

Fantacalcio.it per Adnkronos