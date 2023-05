Inter, il recupero di Skriniar è ancora lontano

L'Inter non avrà a sua disposizione il centrale difensivo neanche per il ritorno con il Benfica

Brutte notizie in arrivo in casa Inter. La squadra nerazzurra, che tornerà ad allenarsi oggi ad Appiano Gentile dovrà continuare a fare a meno di Milan Skriniar.

Il difensore non ha ancora recuperato dal proprio infortunio e rischia di dover rimanere fermo ancora per le prossime settimane.

Il problema alla schiena che non accenna ad affievolirsi, difficile quindi ipotizzare la sua presenza in campo contro il Monza a San Siro e anche nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica in programma la settimana prossima. Il club nerazzurro, che intanto sta trattando Becao come sostituto di Skriniar in vista della prossima stagione, dovrebbe puntare ancora su Darmian e Bastoni al fianco di de Vrij in difesa.

Fantacalcio.it per Adnkronos