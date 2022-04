Inter, Inzaghi: "Arbitri? Episodi si compensano alla fine"

"Io credo che, alla fine, nell'arco di un campionato gli episodi a favore e quelli contrari si pareggino". Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia del match con la Roma risponde così alle domande sugli arbitri e sugli ultimi episodi che hanno caratterizzato le gare dei nerazzurri. In particolare ha fatto discutere l'annullamento di un gol del Milan nell'ultimo derby di Coppa Italia. "La grandissima soddisfazione è quella di aver raggiunto un'altra finale, poi secondo me abbiamo una classe arbitrale tra le migliori in Europa, da tanti anni alleno in Europa tra Champions ed Europa League e dico che siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così. Io credo che, alla fine, nell'arco di un campionato gli episodi a favore e quelli contrari si pareggino", dice Inzaghi.

"La vittoria con il Milan ci ha dato tantissima convinzione, ci ha regalato un'altra finale. Non ci siamo mai persi, abbiamo raccolto meno di quanto si poteva in un certo periodo, ora dobbiamo finire nel migliore dei modi", aggiunge. "Sappiamo che manca un mese al traguardo e abbiamo tantissime partite ravvicinate. Dovremo prepararci sempre al meglio, fare contro la Roma una gara di corsa e determinazione. Troveremo avversari che ci creeranno delle difficoltà", dice ancora Inzaghi.

"Roma, recupero con il Bologna, Udinese: è una settimana importantissima per noi", dice pensando al calendario. Bisognerà essere molto lucidi nel preparare così tante gare in una sola settimana, ma ci siamo già passati. Con la finale di Supercoppa, quella di Coppa Italia e gli ottavi di Champions arriviamo a 52-53 partite. Ci aspettano sei finali da qui alla fine. Giocare sempre non è una cosa negativa, andremo a giocare una finale per la quale abbiamo dato tutti noi stessi. Avremmo voluto giocare la gara di Bologna quando si doveva giocare, ma la pandemia non ce l'ha permesso e ora si va a inserire in questo finale di stagione. Per fortuna ho giocatore di esperienza, che sanno recuperare anche mentalmente da ogni sforzo".