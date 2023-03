Inter-Juve 0-1, Inzaghi non ci sta: "Gol inaccettabile"

"E' troppo grave quello che è successo, è inaccettabile subire un gol così". Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, mastica amaro dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus per 1-0. Il gol bianconero segnato da Kostic è stato ispirato dal lancio di Rabiot. Il Var non ha sanzionato il sospetto tocco di mano del francese: le immagini, evidentemente, non hanno fornito all'arbitro Chiffi la certezza del fallo. "La partita è chiaramente viziata e ci rallenta in classifica", dice il tecnico nerazzurro a Dazn. "È una mancanza di rispetto dire che non ci sono le immagini. Io ho visto 20 immagini diverse del braccio di Rabiot. Non ci sono dubbi... Pretendiamo rispetto".

Sull'episodio viene interpellato anche Massimiliano Allegri. "Non mi fate arrabbiare... Gli episodi arbitrali vanno accettati nel bene e nel male. Noi siamo molto signori nell'accettare le decisioni arbitrali. Con la Salernitana è successo quello che è successo anche se non se ne parla", dice il tecnico bianconero ripensando al clamoroso errore che ha caratterizzato mesi fa il 3-3 tra la Juve e la Salernitana, con un gol annullato ai torinesi per un fuorigioco inesistente.