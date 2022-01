Inter lancia nuovo bond da 415 milioni

Inter Media and Communication, la controllata dell'Internazionale Fc che opera nel settore dei media e sponsorship, annuncia il lancio di un nuovo bond da 415 milioni con scadenza 2027 per ripagare obbligazioni senior secured in circolazione con scadenza 2022, per rimborsare le linee di credito revolving della società, per finanziare i conti garantiti rispetto alle obbligazioni e per pagare le relative commissioni e spese.

Oltre ad annunciare l'operazione, che vede Rothschild advisor di Fc Internazionale e Goldman Sachs global goordinator e bookrunner, la società fornisce anche un aggiornamento sull'impatto della pandemia sul business. Nel terzo trimestre i ricavi segnano una contrazione del 40,4% a 71,2 milioni dai 119,5 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.