"E' finita la partita a Milano, il risultato è Inter-Lazio 3-1". L'annuncio dello speaker dello stadio Maradona manda in visibilio i tifosi del Napoli, sugli spalti per il match con la Salernitana. La sconfitta della Lazio avvicina i partenopei allo scudetto.





The moment the stadium PA revealed the result from Milano...#NapoliSalernitana pic.twitter.com/dSXSRSXHCZ