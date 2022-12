Inter, Lukaku e Onana sono tornati. Caputo-Empoli? Maggiore va ko

La Serie A riparte dai ritiri e dai primi allenamenti in gruppo. Ma non mancano le novità di mercato

Lukaku e Onana tornano ad allenarsi in gruppo

Avventura in Qatar non felice per Cameroon e Belgio, le rispettive nazionali di Onana e Lukaku. I due calciatori hanno infatti deciso di tornare ad allenarsi qualche giorno prima, in modo da acquisire la forma giusta in meno tempo. Entrambi hanno partecipato alla seduta insieme al gruppo, Simone Inzaghi ha così avuto la possibilità di lavorare con una Inter non troppo distante da quella che, alla ripresa del campionato, affronterà il Napoli.

Assenti D'Ambrosio e Correa, che hanno proseguito un programma differenziato. Nulla di grave, tutto previsto nella tabella dello staff medico. L'Inter aspetta soltanto Lautaro e Brozovic, arrivati fino in fondo alla rassegna di Qatar 2022.

Infortunio muscolare per Maggiore

Defezione pesante per Davide Nicola, non è escluso che la Salernitana possa intervenire sul mercato per sostituire momentaneamente l'ex capitano dello Spezia.



Dal comunicato ufficiale del club: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Giulio Maggiore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica presso il MedicalPark di Antalya che ha confermato una lesione a carico del quadricipite sinistro. L’atleta inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo».

L'Atalanta ritrova Maehle

L'Atalanta continua a lavorare verso il rientro in campo. Dopo la sconfitta in amichevole con l'Eintracht, la squadra di Gasperini ieri si è allenata e ha ritrovato il Nazionale Maehle. Ancora lavoro a parte per Demiral e Zappacosta che proveranno a ripresentarsi al meglio verso gli impegni di gennaio.

Caputo torna all'Empoli: i dettagli dell'affare

Ciccio Caputo tornerà ad essere un calciatore dell'Empoli a partire da gennaio. I toscani hanno ormai definito totalmente l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento dell'ex centravanti del Sassuolo, pronto a trasferirsi in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Nel frattempo tra le fila della Sampdoria approderanno, entrambi a titolo temporaneo, sia Sam Lammers (di proprietà dell'Atalanta), sia Razvan Marin (di proprietà del Cagliari).

