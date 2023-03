Inter-Milan, mea culpa Pioli: "Critiche non sono eccessive"

"Le critiche post Sassuolo? Le critiche non sono eccessive, nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno sono il primo a mettermi in discussione, le persone mediocri non ammettono certi errori. Sono convinto che possiamo fare meglio, posso aiutare la squadra a fare meglio perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l'ho detto oggi ai miei giocatori, sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Nelle difficoltà un gruppo normale ha altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi, rispetto all'unione d'intenti che ci sono qui a Milanello. Che lo spirito si sia perso non è così, ma dobbiamo dimostrarlo". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia del derby.

"Con un'Inter così in forma ed il Napoli che corre sarebbe accettabile un pareggio domani? Per mentalità non puoi iniziare una partita pensando di pareggiarlo, ti avvicini di più all'altro risultato negativo. Cercheremo di vincere, vogliamo fare una grande partita", ha proseguito Pioli che sugli obiettivi e la corsa Champions ha detto: "La zona Champions è un obiettivo importante. Non è che dobbiamo darlo per scontato. Basta vedere la classifica di qualsiasi altro campionato europeo per capire che è il Napoli che sta facendo una cosa veramente impressionante e diventa difficile per tutte quelle che stanno dietro. Dobbiamo vincere tante partite da qua alla fine per arrivare più in alto possibile. Abbiamo comunque la Champions, che è un obiettivo importante".