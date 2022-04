Inter-Roma 3-1, nerazzurri superano Milan e sono primi

L'Inter batte la Roma per 3-1 nel match valido per la 34esima giornata della Serie A e sale al primo posto in classifica, scavalcando il Milan che deve far visita alla Roma. I nerazzurri comandano con 72 punti e una lunghezza di vantaggio sui cugini. La Roma, ferma a 58 punti, rischia di perdere definitivamente il treno per inseguire il quarto posto.

LA PARTITA - L'avvio della gara è bloccato: le squadre di Inzaghi e Mourinho - ex omaggiato oggi dal pubblico di San Siro - si studiano, senza concedere nulla agli avversari. Serve una fiammata di Calhanoglu al 18' per accendere il match. Il turco calcia da 25 metri, Rui Patricio respinge. L'Inter si mette in moto e sfonda al 30' con una ripartenza perfetta. Quattro tocchi in verticale, imbucata per Dumfries che scatta sul filo del fuorigioco e davanti a Rui Patricio non sbaglia: 1-0. La Roma non riesce a reagire, i padroni di casa continuano a spingere e prima del riposo raddoppiano. Perisic scappa a sinistra e innesca Brozovic, il centrocampista rientra e spedisce il pallone all'incrocio: 2-0 al 40'.

La Roma, in avvio di secondo tempo, prova a riaprire il match. I giallorossi si presentano un paio di volte nell'area nerazzurra, senza però impegnare Handanovic. L'Inter controlla e alla prima chance colpisce. Corner da destra, nessuno marca Lautaro che di testa può colpire in beata solitudine: 3-0 al 52' e game over. I nerazzurri alzano il piede dall'acceleratore e si limitano a gestire. La Roma all'85' trova il gol della bandiera. Assist di Shomurodov, destro di Mkhitaryan dal dischetto: 3-1.