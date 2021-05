Inter-Sampdoria 5-1, 'manita' nerazzurra a San Siro

Ventiseiesima vittoria in campionato per la squadra di Antonio Conte, alla prima uscita a San Siro da campioni d'Italia

Ventiseiesima vittoria in campionato per l'Inter, la squadra di Antonio Conte, alla prima uscita a San Siro da campioni d'Italia, dopo esser stata festeggiata dal popolo nerazzurro fuori dallo stadio, ha travolto 5-1 la Sampdoria nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A. In classifica l'Inter, quando mancano 3 turni dal termine, sale a 85 punti, ferma a 45 la formazione doriana al 16esimo ko in stagione.

Al 4' nerazzurri subito in vantaggio, Lautaro serve Young sulla sinistra, sul cross teso si avventa in scivolata Gagliardini che insacca alle spalle di Audero. Al 26' il raddoppio, Gagliardini scatta in contropiede e serve all'ingresso in area Sanchez, il cileno osserva il piazzamento del portiere superandolo. Al 35' la Samp accorcia, su cross di Jankto, Candreva in area colpisce male il pallone respinto da Handanovic ma la sfera arriva a Keita Balde che in sacca di potenza. Un minuto dopo Sanchez firma la doppietta, su cross di Hakimi l'attaccante con un tocco al volo trova l'angolino.

Nella ripresa girandola di cambi e al 61' l'Inter cala il poker, Barella serve in orizzontale Pinamonti che controlla e supera di destro Audero in uscita bassa. Al 70' rigore per un fallo di mano di Silva, Lautaro pesca l'angolino superando il portiere che aveva intuito. Finisce 5-1.