Inter-Spezia 3-0, tris nerazzurro: gol di Lautaro, Calhanoglu e Correa

L’Inter batte lo Spezia per 3-0 nell’anticipo serale della seconda giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri, che salgono a 6 punti, sbloccano il risultato al 35’. Lukaku fa sponda di testa, Lautaro piomba sul pallone e dal limite dell’area scarica un sinistro rasoterra perfetto: 1-0. Il monologo nerazzurro prosegue e prima del riposo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Lukaku: colpo di testa, traversa. Il bis della formazione di Inzaghi è rinviato al 52’. Azione prolungata nell’area ligure, Calhanoglu risolve con un colpo da biliardo: destro chirurgico sul primo palo, 2-0 e gara in ghiaccio. Nel finale, l’Inter completa il tris con l’attacco di scorta. Dzeko suggerisce, Correa controlla e deposita in rete all’82’: 3-0.