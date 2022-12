Inter, stop de Vrij! Milan, le ultime su Giroud e Theo Hernandez

Milan, Giroud e Theo saltano la Salernitana?

Olivier Giroud e Theo Hernandez rischiano seriamente di saltare la partita in programma il 4 gennaio contro la Salernitana.

Entrambi torneranno dal Mondiale soltanto il 30 dicembre, appena 5 giorni prima del match con i granata.

Reduci dalla delusione in finale, saranno valutati attentamente dallo staff medico rossonero e ovviamente da Pioli che, soltanto il 30, prenderà una decisione definitiva in merito al loro impiego. Si può dire con certezza che entrambi non siano al 100%, motivo per sono da considerare in dubbio per la partita con la Salernitana.

Juventus, esami per Cuadrado: le ultime

Juan Cuadrado non è al meglio per un problema al ginocchio, l'esterno bianconero si è sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità del problema in mattinata.

nulla di particolarmente grave, ma il fastidio non è stato ancora smaltito in maniera definitiva. La situazione sembrerebbe essere addirittura in miglioramento, ma è molto difficile ipotizzare che Cuadrado possa essere a disposizione di Allegri per la partita con la Cremonese.

Al suo posto potrebbe esserci spazio per Federico Chiesa a tutta fascia, pronto per supportare l'attacco a due dove dovrebbe esserci Kean al fianco di Milik. Molto probabilmente infatti sarà out Dusan Vlahovic, ancora non al meglio delle condizioni.

Inter, stop de Vrij: rientra Brozovic

Una brutta notizia ed una cattiva dall'allenamento odierno in casa Inter.

De Vrij si è fermato a causa di un fastidio alla caviglia (trauma contusivo) riportato proprio in queste ore. Salterà sicuramente la sfida con il Sassuolo del 29, ma rischia seriamente di non essere a disposizione di Inzaghi neanche per il match del 4 gennaio contro il Napoli. La sua presenza al momento è tutt'altro che scontata: qualora non riuscisse a farcela, al suo posto giocherebbe Acerbi dal primo minuto contro i partenopei. L'ex Lazio dovrebbe essere preferito a D'ambrosio, recuperato come Correa, ma non ancora al 100%: i due si sono allenati in gruppo e dovrebbero riuscire a strappare una convocazione.

Rientrato anche Brozovic che sarà regolamento a disposizione di Inzaghi per il big match in programma il 4 gennaio alle 20.45.

Fantacalcio.it per Adnkronos