Intercettazioni, penalista Lipera: ''Assurde polemiche contro Nordio, vada avanti'' - Video

"Le polemiche contro il ministro Nordio? Mi sembrano assurde. Non ho mai sentito dire cose sbagliate da lui". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos l’avvocato penalista catanese Giuseppe Lipera. "Nordio - aggiunge- ha posto l’accento su questo problema delle intercettazioni e ha fatto benissimo. Negli anni, infatti, gli inquirenti hanno usato le intercettazioni telefoniche come prove - sottolinea Lipera, amico personale del compianto Enzo Tortora- quando invece sono soltanto uno spunto investigativo".

Per il penalista che nella sua lunga carriera di legale ha difeso anche Bruno Contrada, "avere acceso i riflettori su questo tema mi sembra intelligentissimo. Spero che il ministro Nordio vada avanti e faccia altre cose belle". "Mi auguro - continua l’avvocato Lipera - si faccia la riforma del sistema del reclutamento dei magistrati".

"Ho studiato diritto comparato europeo - ricorda il penalista- ed il miglior sistema di reclutamento dei magistrati e’ in Inghilterra dove bisogna avere almeno quarant’anni di età per poter entrare in magistratura ed una esperienza forense di almeno di quindici anni perché - conclude Lipera- la giustizia e’ un fatto umano e quindi occorre non solo intelligenza ma anche molta esperienza".

(di Francesco Bianco)