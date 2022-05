Interessi più alti contro l'inflazione: DeFi-FinTech Kudona sviluppano un libretto di risparmio digitale

- 3,8 percento di interessi con la più moderna tecnologia cripto- Assicurazione unica al mondo per il denaro dei clienti- Ogni giorno interessi sui risparmi e versamenti possibili in qualsiasi momento- Offerta per clienti privati e aziendali in tutta l'Europa

VILNIUS, Lituania e AMBURGO, Germania, 31 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Con un'app di risparmio gratuita con applicazione web, la lituana FinTech Kudona, una società affiliata della tedesca rubarb GmbH, desidera aprire ai risparmiatori di tutta l'eurozona la porta verso il mondo dei mercati finanziari decentralizzati (in breve: DeFi). L'obiettivo: anche gli investitori senza grandi conoscenze di base in materia finanziaria devono trarre già oggi profitto dal futuro delle tecnologie finanziarie e poter guadagnare interessi in tempi caratterizzati da interessi negativi e dall'inflazione. I destinatari sono sia persone private che aziende colpite particolarmente da interessi negativi. L'applicazione sarà facile da utilizzare e pone un forte accento sulla sicurezza del denaro dei clienti.

Ogni giorno interessi sui risparmi e versamenti possibili in qualsiasi momento

L'interfaccia utente dell'app di Kudona ricorda un abituale libretto di risparmio. Gli utenti possono versare in qualsiasi momento in modo flessibile tramite bonifico importi a partire da 500 Euro oppure possono impostare nel proprio conto bancario un ordine permanente. Sul denaro versato ricevono al momento il 3,8 percento di interessi all'anno. Questi vengono generati dal team di Kudona convertendo quanto risparmiato in dollari americani digitali (i cosiddetti "stablecoin") e trasferendolo successivamente come prestiti in protocolli DeFi a tassi interessanti (tramite lending, staking o liquidity mining). Con la corresponsione di interessi eccedentari, Kudona copre tutti i costi operativi.

Gli utenti possono incassare quanto risparmiato in qualsiasi momento. Gli interessi vengono computati sul rispettivo conto cliente più volte al giorno. Il concetto è simile a quello di un conto di deposito libero, con la differenza che al momento frutta interessi nettamente più alti. Per proteggere i propri clienti contro il furto, una tecnologia difettosa, fluttuazioni monetarie del dollaro rispetto all'euro oppure il malfunzionamento degli stablecoin, Kudona collabora con fornitori leader nel mondo di FX-Hedging e grandi compagnie di assicurazione. "Una garanzia e assicurazione simili del denaro dei clienti nel settore delle tecnologie finanziarie innovative rappresentano un fenomeno unico al mondo. In tal modo, intendiamo rassicurare il più possibile i nostri clienti", afferma Fabian Scholz, il fondatore di Kudona.

Contatto:Maleen LöfflerBrunoMedia GmbHE-Mail: loeffler@brunomedia.deTelefon: +49 (0)6131 – 9302831Mobil: +49 (0)1520 – 172 69 4