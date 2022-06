International Garage: “Città d’arte, parcheggio online auto e moto con un click, servizi e confort per una vacanza perfetta”

Pianificare facilmente il proprio viaggio a Firenze effettuando rapidamente una prenotazione sicura per un’esperienza di soggiorno senza pensieri.

Firenze, 7 giugno 2022. L’arrivo dell’estate è il momento giusto per pianificare le vacanze. Firenze, città d’arte per eccellenza, non fa eccezione anzi, in questi casi occorre pensare anche al parcheggio auto per evitare perdite di tempo, stress e possibili sanzioni che rovinerebbero l’esperienza turistica.

“Nel nostro settore - parcheggio e servizi al turismo - prenotazioni e gestione del lavoro online stanno avendo sempre più spazio”, introduce Elena Bernardini, titolare insieme a Stefano Barzellotti dell’International Garage di Firenze. “Il nostro sistema di prenotazione parcheggio online aiuta i clienti a pianificare facilmente i viaggi nel medio e lungo periodo, effettuando rapidamente una prenotazione sicura, che sarà confermata via mail con l'invio di un voucher da presentare al momento dell'arrivo. Questo sistema di prenotazione online è un vantaggio per i conducenti che possono prenotare facilmente il proprio posto auto o moto, senza nessun anticipo e pagando al momento dell’arrivo. Nel servizio è inclusa anche l’autorizzazione ingresso ZTL che garantisce un'esperienza di soggiorno senza pensieri”.

Sono evidenti i vantaggi in termini di comodità, velocità, trasparenza e praticità offerti da International Garage, che mette a disposizione dell’utente la possibilità di poter confrontare e valutare varie offerte e opzioni. Da oltre cinquant’anni, in pieno centro storico nei pressi della stazione ferroviaria di S. Maria Novella, International Garage è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono parcheggiare la propria auto o la propria moto a pochi passi dal cuore di Firenze, dai suoi monumenti e edifici storici ma anche dai negozi più importanti e prestigiosi della città.

“Attraverso il nostro sito web www.internationalgarage.com, ma anche semplicemente via e-mail info@internationalgarage.com, è possibile ottenere informazioni su disponibilità, tariffe, offerte e modalità di accesso in modo chiaro e trasparente e con la possibilità di comunicare non solo in italiano ma anche in inglese, francese e altre lingue”, spiega Stefano Barzellotti. “Contattandoci dal format presente sul nostro sito oppure via e-mail, i nostri operatori forniscono tutte le informazioni che possono servire ad utenti e turisti per pianificare il proprio soggiorno, evitando ai clienti perdite di tempo, malintesi e problemi vari che possono nascere dalla necessità di lasciare la propria auto in un parcheggio sicuro, vicino al loro alloggio, evitando multe e stress da parcheggio”.

Una buona organizzazione è fondamentale per godersi in pieno qualche giorno di vacanza e, oltre alla scelta della destinazione e dell'albergo, la pianificazione del parcheggio diventa un fattore chiave per evitare tensione e fatica in estenuanti ricerche e multe salate.

Contatti: www.internationalgarage.com

info@internationalgarage.com