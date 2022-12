International Garage: “Un parcheggio custodito in centro a Firenze per esplorare la città toscana”

Accesso senza stress a musei, monumenti ed edifici storici, ma anche ai negozi e ai locali più importanti e prestigiosi della città

Firenze, 14 dicembre 2022 - Parcheggiare a Firenze, soprattutto in vista del Natale, può essere una vera sfida. Una comodità gradita dal turista è sicuramente quella di usufruire di un parcheggio, dove poter lasciare in sicurezza il proprio veicolo e godersi lo spettacolo cittadino, senza pensieri e senza dover camminare per ore o dipendere dagli orari e dalla frequenza dei mezzi pubblici.

“Per poter visitare Firenze senza stress ed in piena autonomia, International Garage, dal 1970, offre una serie di vantaggi, tra cui la sua location in pieno centro, nei pressi della stazione ferroviaria di S.Maria Novella, che consente un accesso ottimale a musei, monumenti ed edifici storici, ma anche ai negozi e ai locali più importanti e prestigiosi della città”, afferma Elena Bernardini titolare, insieme a Stefano Barzellotti dell’International Garage di Firenze. “Prenotare un parcheggio custodito a Firenze vuol dire essere certi di avere sempre disponibile un posto auto; significa anche non correre il rischio che il proprio mezzo venga danneggiato, in modo tale da poter godere pienamente la propria vacanza nel capoluogo toscano senza preoccupazioni”.

Dopo tre anni particolarmente difficili a causa delle ripetute restrizioni, il turismo del Bel Paese è ripartito con l’estate 2022 permettendo a tantissimi viaggiatori di ritornare finalmente alla scoperta dell’Italia e delle sue città d’arte e portando ad una ripresa incoraggiante dei flussi turistici sia italiani che stranieri.

“Gli aspetti più rilevanti che fanno scegliere la destinazione di viaggio dei turisti internazionali sono: il rapporto qualità-prezzo, l’interesse per la cultura, il comfort e la facilità di raggiungimento della destinazione”, afferma Stefano Barzellotti. “International Garage si pone come strumento che agevola e suggerisce itinerari insoliti in città, nei quartieri e nell’area storica, per avvicinare i turisti alle esperienze locali e per conoscere al meglio il luogo e le sue tipicità, promuovendo una forma di turismo sostenibile ed offrendo anche una logistica efficiente, sia per l'assetto della mobilità che della sosta, grazie a formule flessibili e personalizzate: parcheggio giornaliero e ad ore, abbonamenti per residenti e non.

Ma come evitare possibili sanzioni per accesso alla ZTL?

“Anche chi non è in possesso di un’autorizzazione per la ZTL può tranquillamente arrivare e parcheggiare nel nostro garage”, sottolineano Bernardini e Barzellotti. “La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'autorimessa mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. L'accesso si intenderà autorizzato nelle due ore antecedenti l'orario di inserimento dei dati nel sistema. Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere l'autorimessa di destinazione. Per eventuali controlli da parte della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni. Auguriamo a tutti un sereno Natale ed uno straordinario Anno 2023, rinnovando l’invito a scoprire la Firenze insolita e lontana dal turismo di massa, lasciandosi stupire dagli angoli più nascosti e dalle esperienze alternative che si possono vivere nella patria del Rinascimento italiano”.

Contatti:

International Garage

Via Palazzuolo n.29 - Firenze

Tel +39 055 282386

www.internationalgarage.com

info@internationalgarage.com