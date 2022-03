International Gas Union, contro caro gas investire su produzione e infrastrutture

Per frenare la corsa del prezzo del gas naturale, alimentato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni fra Europa e Russia, bisogna aumentare gli investimenti. Dall'inizio della pandemia di Covid gli investimenti sono diminuiti, rendendo progressivamente più tesa la situazione sul mercato del gas. A questa situazione non bisogna reagire con misure anti-mercato, come l'imposizione di tetti al prezzo, ma i nvestendo nella produzione e nelle infrastrutture, compresi i terminali per liquefare e rigassificare il gas naturale, diversificando gli approvvigionamenti e proseguendo sulla strada della transizione energetica e della decarbonizzazione. E' quanto indica Tatiana Kahnberg, responsabile degli Affari pubblici dell'Igu, l'International Gas Union, l'organizzazione internazionale dell'industria del gas, che conta oltre 160 membri fra associazioni e società del settore, che rappresentano oltre il 95% del mercato globale del gas.

Il livello attuale dei prezzi del gas, spiega Kahnberg all'Adnkronos, "deriva da una preesistente crisi dei prezzi dell'energia e da un mercato del gas ristretto e teso, in cui l'aumento della domanda e la scarsità dell'offerta lasciavano già un margine di manovra limitato". Una situazione dovuta agli investimenti nel settore, che "hanno registrato una tendenza al ribasso negli ultimi anni e che sono stati particolarmente depressi dalla pandemia di coronavirus". In questo scenario si è poi innestata la guerra in Ucraina e sui prezzi del gas si è aggiunto "un premio significativo" a causa dei rischi geopolitici. Fattore che però vale anche per tutto il mercato dell'energia e delle materie prime.

Uno scenario politico positivo, al contrario, "sarebbe importante per incoraggiare gli investimenti, rafforzare la sicurezza energetica e diversificare ulteriormente le fonti di approvvigionamento". In particolare Paesi e società del settore dovrebbero investire "su tutte le fasi della filiera del gas, dalla produzione al trasporto, dallo stoccaggio al gas naturale liquefatto, per migliorare la sicurezza energetica". Khanberg respinge invece la possibilità di istituire dei tetti al prezzo del gas, come proposto dal governo italiano. "L'Igu sostiene i principi del commercio, tra cui trasparenza, competitività e rimozione degli ostacoli al progresso nei mercati globali del gas. I tetti al prezzo non sarebbero probabilmente coerenti con tali principi".

E nell'ottica della transizione energetica il gas, che fornisce un quarto dell'energia mondiale, "continua a essere una componente fondamentale". Per Khanberg "è importante che il mondo rimanga saldo sulla rotta della transizione energetica e non perda lo slancio dello sforzo globale per combattere il cambiamento climatico. In questo il gas continuerà a svolgere un ruolo importante". In questo senso, conclude, "da tempo sosteniamo la necessità di accelerare gli investimenti nell'idrogeno e nelle tecnologie del gas rinnovabile", che hanno "un grande potenziale per accompagnare la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico mondiale", ma affinché tale potenziale si realizzi "gli investimenti e i progetti sul campo devono essere rafforzati con urgenza".