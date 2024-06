Se stai decidendo la tua carriera scolastica o lavorativa, devi guardare all'Europa. Questo è il messaggio di Pietro Fiocchi, europarlamentare lombardo di Fratelli d'Italia, che si è occupato di molti dossier in questa legislatura, dalle emissioni agli imballaggi fino alle attività di cacciatori, pescatori e allevatori di montagna. Ma il progetto europeo che più gli sta a cuore è quello per il screening dei tumori, che potrebbe salvare 3 milioni e mezzo di vite in Europa da qui al 2035.