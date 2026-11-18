I negoziatori del Consiglio, l'istituzione che rappresenta i governi nazionali, e del Parlamento Europeo hanno raggiunto nella notte un accordo provvisorio per accelerare l'autorizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili, delle reti elettriche e degli impianti di stoccaggio e ricarica.

L'intesa introduce tempistiche più brevi e un meccanismo in base al quale alcune fasi amministrative potranno essere considerate approvate, se le autorità non rispondono entro i termini previsti; si tratta di una misura volta a ridurre i ritardi che oggi ostacolano la realizzazione di queste infrastrutture in Europa.

L'accordo, concluso nelle prime ore della giornata di oggi, mira a eliminare "ritardi ingiustificati" e a facilitare la connessione dei nuovi impianti alla rete. Il Consiglio, favorevole all'intesa, ritiene che la semplificazione di queste procedure contribuirà a rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati.

Nello specifico, le nuove norme stabiliscono un termine massimo di tre mesi per l'autorizzazione di impianti solari e dei relativi sistemi di stoccaggio (escluso l'idrogeno), e di sei mesi per i sistemi di batterie indipendenti e i punti di ricarica. Per gli impianti idroelettrici a pompaggio, invece, è previsto un periodo massimo di due anni.

Inoltre, le richieste di connessione di questi progetti alla rete elettrica dovranno essere evase entro tre mesi, termine che, in casi debitamente giustificati, potrà essere esteso a sei mesi. Sono previste eccezioni per sistemi isolati o di piccola scala, come quelli presenti in alcune regioni ultraperiferiche.

L'accordo consente inoltre agli Stati membri di dare priorità alle energie rinnovabili e alle infrastrutture elettriche, classificandole come progetti di "preminente interesse pubblico". Questo dovrebbe facilitarne l'approvazione anche in caso di conflitto con altri interessi, salvo situazioni "debitamente motivate" legate alla sicurezza, alla difesa o alla tutela del patrimonio culturale.

È prevista, infine, la creazione di portali digitali attraverso i quali sarà possibile presentare le domande e gestire le procedure amministrative in un'unica sede, con l'obiettivo di semplificare i processi e renderli "più rapidi e trasparenti".

Parallelamente, i promotori di progetti nel settore delle energie rinnovabili con una capacità superiore a sette megawatt, soglia ridotta rispetto ai dieci megawatt inizialmente proposti, saranno tenuti a condividere una parte dei benefici economici con le comunità locali che ospitano questi impianti o che ne subiscono l'impatto. Sono tuttavia escluse da questo obbligo le iniziative sviluppate dalle comunità di energia rinnovabile.

Inoltre, le nuove norme consentiranno l'installazione di determinati impianti solari di piccola taglia, sistemi di accumulo e punti di ricarica senza la necessità di permessi, a condizione che la loro capacità non superi i 200 kilowatt, il doppio rispetto alla soglia precedente. Anche le stazioni di ricarica con una capacità fino a un megawatt, se situate su strutture artificiali, saranno esentate dall'obbligo di autorizzazione amministrativa.

La riforma mira a risolvere i lunghi tempi di attesa che attualmente ostacolano la modernizzazione del settore energetico europeo, cruciale per la transizione verde.

Secondo i dati raccolti dalle istituzioni, il completamento delle reti di trasmissione dell'energia elettrica richiede circa dieci anni, di cui oltre la metà impiegati per ottenere le autorizzazioni necessarie, mentre l'iter autorizzativo per gli impianti a energia rinnovabile può arrivare fino a nove anni.

Il testo deve ancora ricevere l'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio prima di poter essere formalmente adottato. Una volta entrato in vigore, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire le nuove disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali.