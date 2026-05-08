Se la guerra in Iran dovesse continuare, nell'Ue si potrebbero verificare "ritardi" degli aerei e "cancellazioni" dei voli, oltre a prezzi più alti, a causa di interruzioni nelle forniture di carburante per l'aviazione civile. Lo dice la Commissione Europea, nelle linee guida diffuse oggi per il settore dei trasporti.

"Le esportazioni di energia dalla zona" del Golfo Persico "attraverso le rotte marittime si sono ridotte al minimo a causa della chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz. Di conseguenza, i prezzi del carburante per tutti i mezzi di trasporto sono aumentati vertiginosamente, con ripercussioni sia sulla competitività delle imprese che sull'accessibilità economica dei servizi di trasporto nell'Unione e oltre".

Nonostante questi effetti, "le opzioni di viaggio all'interno e verso l'Ue non sono sostanzialmente influenzate. La situazione generale rimane stabile e, al momento, non vi sono prove concrete di carenze di carburante. Tuttavia, se il conflitto dovesse persistere, potrebbero verificarsi interruzioni delle forniture, in particolare per il carburante per aerei. I viaggiatori potrebbero subire disagi, tra cui ritardi, cancellazioni, tempi di percorrenza più lunghi e prezzi più elevati".

"Sebbene al momento l'impatto complessivo del conflitto in Medio Oriente sul turismo rimanga limitato, la Commissione sta collaborando con gli Stati membri e le parti interessate per monitorare attentamente l'evoluzione della situazione", conclude l'esecutivo Ue.