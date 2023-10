Un aereo cargo Fedex ha effettuato un atterraggio di emergenza senza carrello all'aeroporto di Chattanooga, nel Tennessee. I servizi di emergenza della contea di Hamilton sono intervenuti immediatamente in seguito allo "slittamento" del velivolo che ha provocato una scia di scintille fortunatamente senza conseguenze. Illeso l'equipaggio del Boeing 757 che è stato elogiato per essere riuscito a prevenire un possibile "disastro".

Fedex 757 emergency landing at Chattanooga Airport in Tennessee without its landing gear earlier today. Fire services quickly responded and the 3 crew members on board evacuated safely. pic.twitter.com/rTzxZu1s5a