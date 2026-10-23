Le fiamme sono partite dal motore sinistro e si sono propagate sull'ala

Paura in Perù. Un aereo della compagnia LATAM Airlines ha preso fuoco poco prima del decollo, creando il panico all'aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima. Le fiamme sono scoppiate nel motore sinistro e si sono poi propagate all'ala del velivolo, quando si apprestava a decollare con destinazione Piura.

Fire on LATAM Airlines plane before takeoff Date: 19 October 2026 Time: Morning (just before takeoff) Airline: LATAM Airlines Perú Airport: Jorge Chávez International Airport, Lima, Peru Flight: LA2302 (Lima → Piura) Aircraft: Airbus A320 (CC-BFS) Fire broke out on the left engine/wing area. Passengers safely evacuated, no injuries. Firefighters extinguished the flames. Airline called it an unforeseen technical event. Investigation ongoing. #LATAM #LimaAirport #JorgeChavez #PlaneFire #LA2302 — Om Prakash Rastogi (@OmprakashRast13) October 20, 2026

I passeggeri e l'equipaggio sono stati immediatamente evacuati e non ci sono stati feriti. A intervenire per spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco, che hanno domato il principio di incendio, con le autorità aeroportuali che stanno ora indagando per stabilire la causa del problema.