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Perù, aereo prende fuoco poco prima del decollo: passeggeri evacuati - Video

Le fiamme sono partite dal motore sinistro e si sono propagate sull'ala

L'aereo in fiamme - X
L'aereo in fiamme - X
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23 ottobre 2026 | 12.26
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Paura in Perù. Un aereo della compagnia LATAM Airlines ha preso fuoco poco prima del decollo, creando il panico all'aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima. Le fiamme sono scoppiate nel motore sinistro e si sono poi propagate all'ala del velivolo, quando si apprestava a decollare con destinazione Piura.

I passeggeri e l'equipaggio sono stati immediatamente evacuati e non ci sono stati feriti. A intervenire per spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco, che hanno domato il principio di incendio, con le autorità aeroportuali che stanno ora indagando per stabilire la causa del problema.

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