Il caso scuote l'America. La Cbs: in un documento la lamentela di un assistente di volo per 'cattivo odore' dei passeggeri

Tre passeggeri fanno causa all'American Airlines: sarebbero stati costretti a scendere da un volo, da Phoenix a New York, perché neri. Questa l'accusa che gli uomini muovono in relazione alla vicenda accaduta a gennaio, quando hanno provato a imbarcarsi sul volo 832. Secondo la ricostruzione della Cbs, nel programma Cbs Mornings, in totale 8 persone - tutte di colore, estranee tra loro e destinate a sedersi in punti diversi dell'aereo - sarebbero state bloccate all'imbarco. "Mi sono ritrovato davanti all'aereo con altre 7 persone. Tutti uomini neri. Ok, mi sono detto, cosa sta succedendo?", spiega Emmanuel Jean Joseph.

Il gruppo, secondo la ricostruzione, è stato riportato al gate per essere spostato su un volo successivo. Un documento citato dalla Cbs fa riferimento al rilievo formalizzato da un assistente di volo: le persone coinvolte nel caso avrebbero emanato 'cattivo odore' e per questo sarebbero state respinte. Al gruppo di passeggeri, però, al gate nessuno ha parlato di 'odori molesti'. Il volo alternativo non è stato trovato, nessun posto su altri aerei: i passeggeri, quindi, sono stati riammessi sul volo 832. "Sapevo che un mare di volti bianchi mi avrebbero guardato", dice ancora Jean Joseph. "E mi avrebbero accusato di aver ritardato il volo. Se fossimo stati bianchi, tutto questo non sarebbe successo". La Cbs riporta anche la posizione della compagnia: "I nostri team stanno indagando sulla vicenda, le affermazioni non riflettono i nostri valori centrali e il nostro obiettivo di prenderci cura delle persone".