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Fumo a bordo per power bank surriscaldato, volo Swiss costretto ad atterraggio d'emergenza

L'aereo partito da Zurigo e diretto a Boston è stato deviato a Dublino: paura per i 206 passeggeri a bordo

Aereo Swiss - (Ipa)
Aereo Swiss - (Ipa)
10 agosto 2026 | 11.13
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Paura a bordo di un aereo Swiss partito da Zurigo e diretto a Boston, che ha dovuto effettuare un atterraggio fuori programma questa notte a Dublino. Il motivo? La presenza di fumo a bordo, provocata da un power bank che si sarebbe surriscaldata. L'equipaggio del volo LX52, decollato da Kloten alle 18.11 di ieri, ha immediatamente richiesto l'autorizzazione per un atterraggio prioritario, ha spiegato il vettore a Keystone-Ats dopo le prime notizie del sito web del 'Blick'.

L'aereo, con 206 passeggeri, è atterrato in sicurezza alle 3:07. I viaggiatori, tutti in buone condizioni, hanno trascorso la notte in albergo. Gli esperti esamineranno a fondo il velivolo prima del suo rientro a Zurigo, ha precisato la compagnia, che in una nota ha fatto sapere: "Comprendiamo perfettamente che una simile deviazione possa essere fonte di stress per i nostri passeggeri e possa causare incertezza. Per noi è quindi particolarmente importante offrire loro il miglior supporto possibile in questa situazione e assisterli nel proseguimento del viaggio. I nostri team in Svizzera e a Dublino stanno attualmente lavorando a pieno ritmo per raggiungere questo obiettivo".

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Già alla fine di luglio sempre un volo Swiss, in partenza da Zurigo e diretto a New York si era dovuto fermare a Bangor, nel Maine: allora era stata una custodia per cuffie rimasta incastrata in un sedile a sprigionare del fumo. La controllata di Lufthansa aveva colto l'occasione per ricordare le norme relative ai dispositivi elettronici con batterie al litio. In particolare, si sottolineava come dall'inizio di quest'anno sia assolutamente proibito l'uso dei power bank. I passeggeri possono portare con sé al massimo due di queste batterie portatili, ma non è permesso effettuare ricariche a bordo. Il passeggero deve tenerle con sé, nella tasca del sedile o nel bagaglio a mano sotto il sedile. E' vietato trasportarle in stiva o nella cappelliera.

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aereo atterraggio d'emergenza power bank
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