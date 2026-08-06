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Aeroporti europei disattivano Ees: stop alle code infinite per i controlli

Aeroporti europei disattivano il sistema Ees, i nuovi controlli biometrici per i Paesi extra-Schengen, per evitare code interminabili.

L'aeroporto di Bruxelles Zaventem è tra gli scali Ue che sospendono l'Ees quando gli arrivi si fanno intensi - Foto Adnkronos
L'aeroporto di Bruxelles Zaventem è tra gli scali Ue che sospendono l'Ees quando gli arrivi si fanno intensi - Foto Adnkronos
06 agosto 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I grandi aeroporti d'Europa stanno sistematicamente disattivando l'Entry/Exit System (Ees), il sistema di controllo automatizzato per gli ingressi nell'area Schengen dai Paesi extra Ue voluto dalla Commissione Europea, che è in funzione dal 10 aprile scorso, malgrado gli aeroporti e le compagnie aeree avessero avvertito ripetutamente l'esecutivo Ue dei rischi che si correvano, in vista dell'estare. Il sistema automatizzato causa ritardi così abnormi, riporta Politico.eu, che molti aeroporti lo stanno semplicemente disattivando, quando gli arrivi si fanno intensi.

E' una soluzione consentita dalle normative Ue, ma non è quello che la Commissione aveva previsto. Eppure, molti aeroporti stanno facendo proprio questo. "Quando si formano code durante i mesi estivi di punta, il sistema viene disattivato per garantire un transito agevole nei nostri hub di Parigi e Amsterdam", ha detto a Politico Air France-Klm. I controlli biometrici vengono sospesi quando i valichi di frontiera diventano congestionati anche in altri hub, tra cui Francoforte, Bruxelles e Milano.

La sospensione è stata concessa dalla Commissione fino al 6 settembre, in circostanze "eccezionali". Ma le lungaggini e la disfunzionalità del nuovo sistema sono tali che otto Paesi Ue, più la Svizzera, stanno già chiedendo che la deroga venga prorogata oltre il 6 settembre.

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aeroporti Ees Entry Exit System Ue code EES
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