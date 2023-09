Afghanistan, Francia evacua 5 donne minacciate dai Talebani

La Francia ha organizzato l'evacuazione di cinque donne afghane, una delle quali accompagnata da tre bambini, che erano state minacciate dai talebani e per questo erano in esilio in Pakistan, dopo essere riuscite a fuggire senza alcun aiuto esterno alcuni mesi fa dall'Afghanistan. Il loro arrivo è atteso nel pomeriggio di oggi a Parigi, ha annunciato l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) precisando che un ordine del Presidente chiede "attenzione speciale alle donne che sono minacciate dai talebani perché hanno avuto posizioni importanti nella società afghana o mantengono stretti contatti con occidentali".

La Francia ha dato il nome di 'Agapan' all'operazione per portare via gli afghani in pericolo. Ma in realtà sono organizzazioni come France terre d'asile ad aver esercitato pressioni per il loro arrivo e ora sollecita l'estensione del programma alle diverse centinaia di donne afghane nascoste in Pakistan. Si tratta dell'ex direttrice dell'università di scienze, di una ex consulente per ong, di una ex presentatrice in televisione o di una insegnante in una scuola segreta di Kabul. Al loro arrivo in Francia saranno in un primo momento accolte in un centro di transito nella regione parigina, registrate come richiedenti asilo, e poi trasferite in alloggi di lunga durata.