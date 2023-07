Agricoltura, Ifad: "Investiamo in innovazione per maggiore produttività e sostenibilità"

"Il mandato dell'Ifad sta trasformando le economie rurali e i sistemi alimentari rendendoli più inclusivi, produttivi, resilienti e sostenibili. A tal fine, investiamo in milioni contadini e adottiamo molti tipi di innovazioni per fornire impatti sullo sviluppo in modo più rapido, migliore e più intelligente”. Lo ha detto il presidente dell’Ifad Alvaro Lario, aprendo a Roma i lavori del ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell'IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.

Parlando dell'approccio dell'Ifad all'innovazione, Lario ha sottolineato che “la tecnologia rivoluzionaria non nasce dal nulla. È il risultato dell'assunzione di rischi, del permettere alle idee di germogliare e poi coltivarle per soddisfare le esigenze reali sul campo. Ecco perché l'Ifad offre uno spazio sicuro attraverso l'Innovation Challenge. Le idee vincitrici del Challenge di quest'anno, ad esempio, hanno raggiunto in media il 61% di donne e circa 2,6mila piccoli agricoltori. In Perù, stiamo testando un toolkit di scienze comportamentali per superare barriere come i pregiudizi di genere. In Sudan, un'app chiamata DiGiClimate Risk sta aiutando i partner per lo sviluppo e i produttori rurali a gestire il rischio climatico in modo che possano prendere decisioni migliori e fare investimenti più resilienti. E nelle Filippine, lo strumento Land Monitor sta generando dati sulla proprietà fondiaria da parte di donne, con donne e per le donne”.

“Sosteniamo l'innovazione aziendale – ha detto ancora Lario - L'innovazione non si limita a produrre risultati sul campo. L'Ifad investe anche per migliorare la nostra efficienza ed efficacia attraverso strumenti all'avanguardia. Ad esempio, il database Geo Scan. Fornisce dati geospaziali accurati e tempestivi per il processo decisionale basato su prove. Oppure l'Omnidata, che è una nuova piattaforma che fornisce un accesso continuo ai dati e all'analisi all'interno dell'Ifad e fornisce informazioni tempestive per un migliore processo decisionale. Oltre ai propri investimenti nell'innovazione, l'Ifad si impegna anche in opportunità di cofinanziamento. Riteniamo che sia essenziale lavorare con i partner per sviluppare conoscenze e competenze”.