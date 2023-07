Agricoltura, Ifad: "Promuoviamo l'innovazione attraverso la sperimentazione"

"Le sfide dell'innovazione forniscono uno spazio sicuro in cui gli innovatori possono testare nuove idee mentre imparano dalla sperimentazione e dal coinvolgimento con gli utenti finali. Durante i nove mesi in cui si svolgono le sfide, i team hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee e ricevere feedback attraverso diverse valutazioni che consentono di monitorare i propri progressi. Questo apprendimento continuo è amplificato dal tutoraggio da parte di esperti Ifad per garantire l'allineamento con le sue strategie nazionali. Lo ha detto Edward Gallagher, Lead Officer Change Delivery and Innovation Unit dell’Ifad, parlando, a margine del panel ‘Ifad Innovation Challenge Pitch Event’, dell'importanza delle sfide dell'innovazione.

“Un evento entusiasmante, con progetti eccellenti!”. “Queste squadre hanno sicuramente fatto molta strada negli ultimi mesi - ha aggiunto - La capacità di raccontare una propria idea di innovazione è una componente chiave del modo in cui valutiamo la capacità di un team di comunicare le proprie idee e suscitare interesse e finanziamenti nelle nostre Innovation Challenges. Tutti i team hanno lavorato duramente per imparare a farlo. La sessione odierna ha contribuito a mostrare l'enorme potenziale che queste innovazioni hanno per produrre effetti e risultati trasformativi nella vita delle popolazioni rurali povere". "Le innovazioni che abbiamo visto oggi stanno già raggiungendo migliaia di persone. Alcune di esse stanno influenzando il processo decisionale e le decisioni di investimento, mettendo i dati e le prove al centro del processo decisionale. L'innovazione non riguarda solo strumenti sofisticati o tecnologie come blockchain o Intelligenza Artificiale. L'innovazione riguarda anche le persone che creano, testano e ampliano le soluzioni che risolvono i problemi. Per l'Ifad, le innovazioni più importanti sono quelle che hanno un impatto diretto sulle popolazioni rurali povere. Al centro di questa visione e del focus sul benessere dei piccoli proprietari e delle popolazioni indigene c'è una cultura che promuove e sostiene l'innovazione. All'Ifad adottiamo un approccio "prova, impara e adatta" con una mentalità di "fallimento rapido ed economico" e utilizziamo strumenti e linee guida che si concentrano sull'impatto, l'apprendimento e la centralità umana".

"L'Unità di cambiamento, consegna e innovazione è riuscita promuovere l'origine delle idee e creare uno spazio sicuro in cui le idee possano essere testate e, una volta dimostratesi efficaci, possano essere sostenute per essere ampliate e per ottenere un impatto trasformativo. Le sfide dell'innovazione fanno la differenza Diamo un'occhiata ai risultati della sfida dell'innovazione di quest'anno: oltre 2600 piccoli agricoltori raggiunti in 4 paesi (Perù, Nigeria, Sudan, Filippine); un coinvolgimento medio del 61% di donne nei progetti pilota delle diverse innovazioni; 27 membri del team Ifad delle principali divisioni sono stati addestrati nell'approccio della Silicon Valley per garantire la centralità dell'utente, la fattibilità, la desiderabilità. Ciò dimostra chiaramente che replicare ed espandere modelli innovativi può aiutarci ad affrontare le sfide dello sviluppo su scala più ampia, raggiungendo persone e comunità, portando a risultati di sviluppo a lungo termine".

"I partenariati riuniscono prospettive, punti di forza e risorse unici - ha detto ancora Gallagher - L'Ifad-Cdi valorizza la sua relazione con gli Uffici per l'Innovazione delle Agenzie con sede a Roma esplorando modi innovativi per identificare, testare e cofinanziare lo sviluppo delle idee. L'Ifad-Cdi collabora anche con le istituzioni finanziarie internazionali attraverso la nostra leadership nell'Alleanza Moonshots for Development per contribuire alla diffusione di buone pratiche di innovazione e per migliorare le opportunità di cofinanziamento di idee con un potenziale di grande impatto. L'Ifad continuerà a cercare opportunità per collaborare e cofinanziare iniziative che dimostrino di avere il potenziale per fornire risultati migliori più rapidamente e maggiore impatto". "L'innovazione all'Ifad ha fatto molta strada dall'inizio del Cdi nel 2019 ed è in continua evoluzione nel tempo. Dal ruolo fondamentale nella definizione della visione dell'Ifad sull'innovazione, all'implementazione del nostro modello operativo, il nostro team di innovazione sta lavorando per migliorare la sua efficacia e capacità di supportare l'Ifad i nostri partecipanti al progetto e le parti interessate nel loro percorso di innovazione. Prima di concludere, vorrei ringraziare il team dell'innovazione e tutti i team dell'Ifad che hanno contribuito all'evento di oggi e vi invito tutti a visitare gli stand del mercato per saperne di più su queste