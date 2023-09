Il 21enne fugge in un furgone dalla cucina della prigione

Un giovane militare accusato di terrorismo è evaso oggi da una prigione di Londra, nascondendosi in furgoncino che aveva fatto delle consegne nella cucina del penitenziario dove lavorava. L'evasione ha fatto scattare la caccia all'uomo nella capitale britannica. "La polizia lancia un appello urgente alla popolazione per aiutare a rintracciare il 21enne evaso dalla prigione", si legge in una dichiarazione della Metropolitan Police.

Daniel Abed Khalife, accusato di aver piazzato falsi ordigni in una base militare, è riuscito a scappare, poco prima delle otto del mattina, dalla prigione di Wandsworth dove era detenuto in attesa del processo per terrorismo e violazione dell'Official Secrets Act. La polizia londinese ha fornito una descrizione dell'uomo, con la descrizione dettagliata dell'uniforme da cuoco che indossava al momento della fuga.

"Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile" ha dichiarato il capo dell'anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, esortando chiunque abbia informazioni sul ricercato a chiamare "immediatamente" la polizia.