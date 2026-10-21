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Allarme norovirus in Germania, tre passeggeri si sentono male su un volo per Dusseldorf

L'aereo partiva da Rodi, dove lo scorso ottobre oltre 1800 persone sono state contagiate dal virus

Un aereo Eurowings - Ipa/Fotogramma
Un aereo Eurowings - Ipa/Fotogramma
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21 ottobre 2026 | 14.10
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Allarme norovirus in Germania. Su un volo della compagnia aerea Eurowings partito da Rodi e atterrato a Dusseldorf, diversi passeggeri si sono sentiti male accusando problemi gastrointestinali con sintomi riconducibili al virus che lo scorso luglio aveva bloccato su una nave da crociera oltre 120 persone.

È successo domenica sera, con il personale di volo che ha richiesto un atterraggio prioritario all'aeroporto tedesco e l'intervento del team di soccorso medico della struttura. I tre passeggeri sono stati poi portati in ospedale, mentre i restati 209 sono riusciti a tornare a casa senza accusare problemi, secondo quanto comunicato da Eurowings.

Il norovirus aveva colpito la Grecia e in particolare proprio Rodi, tanto che lo scorso ottobre oltre 1400 persone erano state ricoverate, secondo quanto riportato dai media greci, all'ospedale locale con sintomi gastrointestinali attribuiti al virus. I principali sintomi di norovirus riscontrati sono diarrea e vomito, che possono durare fino a tre giorni. Il norovirus è altamente contagioso e si diffonde attraverso cibo o superfici, in particolare in ambienti affollati.

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