Allarme norovirus in Germania. Su un volo della compagnia aerea Eurowings partito da Rodi e atterrato a Dusseldorf, diversi passeggeri si sono sentiti male accusando problemi gastrointestinali con sintomi riconducibili al virus che lo scorso luglio aveva bloccato su una nave da crociera oltre 120 persone.

È successo domenica sera, con il personale di volo che ha richiesto un atterraggio prioritario all'aeroporto tedesco e l'intervento del team di soccorso medico della struttura. I tre passeggeri sono stati poi portati in ospedale, mentre i restati 209 sono riusciti a tornare a casa senza accusare problemi, secondo quanto comunicato da Eurowings.

Il norovirus aveva colpito la Grecia e in particolare proprio Rodi, tanto che lo scorso ottobre oltre 1400 persone erano state ricoverate, secondo quanto riportato dai media greci, all'ospedale locale con sintomi gastrointestinali attribuiti al virus. I principali sintomi di norovirus riscontrati sono diarrea e vomito, che possono durare fino a tre giorni. Il norovirus è altamente contagioso e si diffonde attraverso cibo o superfici, in particolare in ambienti affollati.