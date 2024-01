Ambasciatrice palestinese a Meloni: "Italia riconosca Stato di Palestina"

"Le ultime dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni sulla necessità, nell’interesse di tutti, che vi sia uno Stato palestinese indipendente, richiedono un passo successivo, coerente, necessario e urgente: quello del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia". E' quanto afferma l'ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, in una dichiarazione inviata all'Adnkronos dopo le parole della premier Giorgia Meloni alla Camera, mentre è in corso la missione nella regione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Se è vero, come l'Italia professa da sempre, che l’unica soluzione attuabile è quella di due Stati per due popoli, è tempo che questo Paese, nostro amico, riconosca a pieno titolo lo Stato di Palestina - ribatte Odeh - E' una decisione che aspettiamo da molti anni".

"Siamo certi che l'Italia e la sua leadership, da sempre attenta e impegnata nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, abbiano potuto valutare l'entità dei crimini commessi da Israele durante la sua brutale aggressione contro la Striscia di Gaza, comprendendo l'enorme dolore causato ad una popolazione civile innocente", aggiunge Odeh.

Odeh, 'confidiamo in una sua iniziativa che aiuti a fare giustizia'

"Tutta l’Italia sa che niente può giustificare questi orrori e le migliaia di bambini morti sotto le bombe - afferma ancora l'ambasciatrice - L’Italia, gli italiani, sanno anche che la Palestina vive sotto occupazione, invasa da un esercito straniero e da coloni illegali, da 56 anni, e che la Striscia di Gaza, in particolare, è da 17 anni una prigione a cielo aperto, chiusa e assediata da cielo, mare e terra".

"E' su questa prolungata sofferenza che dovrebbe concentrarsi la Premier, per capire cosa sia veramente giusto e di cosa ci sia veramente bisogno - conclude - Confidiamo in una sua iniziativa che, nel riportare l’Italia al centro della politica internazionale, aiuti a fare giustizia".