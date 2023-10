Allarme all'aeroporto di Amburgo, in Germania, per la minaccia di un attacco su un volo proveniente dall'Iran.

Il traffico aereo sull'aeroporto è stato sospeso dalle 12.40 di oggi in seguito alla minaccia di un attacco a bordo di un aereo atterrato alle 12.20 e proveniente da Teheran, ha riferito una portavoce dello scalo citata dall'agenzia di stampa tedesca "Dpa". A bordo dell'aereo vi erano 198 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. Tutti hanno lasciato l'aeromobile che è ora parcheggiato in un'area speciale dell'aeroporto. Sono in corso controlli di sicurezza su tutti, ha reso noto la polizia. I bagagli in stiva sono perquisiti. La polizia ha ricevuto una mail con la minaccia di un attacco a bordo dell'aereo. Minaccia che viene considerata molto seriamente, si precisa.