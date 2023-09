Il dialogo tra due soldati in trincea: "Meglio Odessa, c'è il mare"

"Io andrò a vivere a Kiev con la mia famiglia". "Io andrò a Odessa, mi piace il mare". E' il dialogo tra due soldati russi nell'ultimo spot che le forze armate di Mosca hanno confezionato per favorire nuovi arruolamenti. I soldati, nel pieno della battaglia, in trincea chiacchierano tra una raffica e l'altra, mentre i colpi d'artiglieria fanno da colonna sonora. "Andrò a vivere a Kiev", "Ci vive mia zia lì", si dicono i due militari in un dialogo surreale. Il video è stato rilanciato su Telegram da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino.