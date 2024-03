L'influencer Andrew Tate - noto per le sue posizioni misogine - è stato arrestato di nuovo in Romania su mandato delle autorità britanniche che lo accusano di violenza sessuale. Lo rende noto la polizia romena, aggiungendo che anche il fratello del controverso kickboxer, Tristan, è stato arrestato ieri sera con le stesse accuse.

Il mandato di arresto fa riferimento ad "accuse di aggressioni sessuali" relative al periodo tra il 2012 e il 2015, secondo una dichiarazione del portavoce di Tate. I due potrebbero essere trattenuti oltre le 24 ore previste, e si attende nelle prossime ore una decisione in proposito da parte di una corte d'appello di Bucarest.

I fratelli Tate erano stati arrestati in Romania nel dicembre 2022 con l'accusa di stupro e di traffico di esseri umani, e lo scorso agosto avevano ottenuto gli arresti domiciliari con l'obbligo - insieme a due donne di cittadinanza romena accusate con loro di traffico di esseri umani - di non lasciare il Paese in attesa del processo. Prima di trasferirsi in Romania, Tate e il fratello hanno gestito una società di webcam per adulti, ed hanno fronteggiato diverse accuse di aggressioni sessuali.

Uno studio legale londinese ha reso noto di rappresentare le quattro donne che accusano Tate di stupro e gravi aggressioni fisiche e sessuali, chiedendo alle autorità britanniche di chiedere l'estradizione nel timore che Tate - che ha cittadinanza britannica ed americana - possa fuggire dalla Romania.

Nei suoi post maschilisti e misogini, che gli hanno fatto conquistare milioni di follower, ha scritto che le vittime di stupri "hanno parte della responsabilità" e che le donne sono proprietà dei loro mariti. L'inchiesta romena sul traffico di essere umani è stata avviata su indicazione dell'ambasciata Usa a Bucarest che ha denunciato che una cittadina americana veniva trattenuta contro la sua volontà in una proprietà di Tate.