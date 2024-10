Un carico di 13 tonnellate di sostanze chimiche dirette in Russia che includevano "possibili precursori per armi chimiche o agenti nervini". E' quanto sequestrato dalla Polizia spagnola in un container al porto di Barcellona, mentre quattro persone sono state arrestate a Barcellona e Girona con il sospetto di essere a capo di una rete commerciale creata per eludere le sanzioni imposte alla Russia a causa della guerra in Ucraina. Indagine questa che ha portato all'operazione iniziata nel 2022.