Il direttore dell'ospedale al Shifa, Mohammed Abu Salmiya, è stato arrestato e trasferito in Israele per essere interrogato dall'intelligence dell'Idf e dallo Shin Bet dopo che sono emerse prove secondo cui la struttura, "sotto la sua diretta gestione, fungeva da centro di comando e di controllo di Hamas". Lo ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari.

La radio dell'Esercito israeliano afferma che il direttore di al Shifa è stato fermato mentre si spostava verso il sud della Striscia di Gaza.

Hamas ha condannato l'arresto e ha invitato le organizzazioni internazionali a lavorare per il loro rilascio immediato. "Lo consideriamo un atto spregevole, proveniente solo da un'entità priva di ogni senso di umanità e di morale, oltre ad essere un crimine e una flagrante violazione delle convenzioni internazionali che garantiscono in ogni momento l'assenza di attacchi contro il personale medico", ha affermato Hamas in un comunicato.